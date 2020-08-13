Covid-19 спутал планы абитуриентов

Кандидаты в студенты по всей Европе переживают в эти дни схожие чувства: из-за пандемии коронавируса многие уже лишились выпускных вечеров после окончания школы, а теперь и зачисление в вузы будет проводиться не так, как обычно.

В Великобритании - день оглашения результатов двухгодичной предуниверситетской подготовки A-Level, решения на этот раз без предварительных экзаменов. и абитуриенты обеспокоены. Эйда Билиш - одна из них:

''Мы готовились к этим экзаменам, мы их ждали, а теперь не сможем их сдать. Так что, конечно, мы с друзьями расстроены. Но нам придётся через это пройти", - сетует Эйда.

Все её друзья боятся, что система для принятия решений в период COVID-19 не отразит их настоящего уровня, а также беспокоятся о своём будущем.

"Наш первый год не будет похож на обычный университетский, а ещё мы беспокоимся о том, что из-за всего этого рынок труда может измениться в будущем. Как они будут нанимать сотрудников? В каком количестве? Эта неопределённость очень утомляет".

Анджела Барнс, Euronews: "Из-за коронавируса расчет итоговых баллов проводится на основании оценок учителей, результатов учёбы на A-Level , а также предыдущей успеваемости учащихся в средней школе. Но многие родители и ученики считают это несправедливым".

Джорджина Кинан также училась на подготовительном отделении A-Level.

"Я думала, что если приложить все усилия для подготовки к экзамены и постараться изо всех сил во время экзамена проявит себя с лучшей стороны, то потом будешь хотя бы знать, что сделал всё, что мог. А теперь у меня нет такого чувства", - говорит она.

Но многие преподаватели считают, что выбора у них просто не было.

"Это не идеальная система, - признаёт Саймон Годден, директор школы Trinitz school. - Но если так посмотреть, то и сдача экзаменов - тоже не идеальная система для оценки знаний. Поэтому, учитывая все аспекты и сложившуюся ситуацию, я полагаю, что разработанные методы не так уж и плохи".

В новой системе предусмотрено право школ обжаловать результаты при определенных обстоятельствах. А во вторник министерство образования Великобритания заявило, что абитуриенты также смогут отклонить начисленную среднюю оценку и использовать вместо неё баллы, полученные на сданных ранее в этом году пробных экзаменах, если они выше. Предоставлена также возможность пересдать экзамены осенью. Все эти меры правительство принимает в попытке сделать систему по возможности более справедливой.