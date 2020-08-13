Испания: тайная жизнь короля

Король Испании Филипп VI возобновил исполнение обязанностей главы государства, но до сих пор не комментирует вопрос о местонахождении своего отца, почетного монарха Хуана Карлоса, который покинул страну в начале августа. Громкий коррупционный скандал в королевской семье показал, что испанцы многого не знают о своих правителях.

На этом фоне в Испании впервые популярность приобрела серия подкастов под названием Xrey о жизни 82-летнего Хуана Карлоса. Создатель программы Альваро де Созар Xrey говорит:

"Мы думали, что журналисты и политики уже раскрыли все подробности, связанные с жизнью Хуана Карлоса. Но оказалось, что общественность ничего не знает о некоторых событиях. Можно сказать, что Хуана Карлоса уже при жизни превратили в памятник. Но проблема в том, что когда вы кого-то ставите на пьедестал, то падение с него будет заметным".

Жизнь бывшего короля Испании прошла в в тени диктатора Франсиско Франка. На него во многом повлияла трагическая смерть единственного брата. Но при этом Хуан Карлос сыграл основополагающую роль в восстановлении конституционной монархии в стране и считался символом демократии. Но теперь все говорят только о его пристрастии к роскоши и неожиданной эмиграции.

"Отъезд из страны мог стать завершающим актом. Но на самом деле он борется за сохранение престола, хотя и не хочет быть монархом. И он это делает также, как и многие обычные люди, которые пытаются чего-то избежать. Секс, деньги, предметы роскоши".

Хуан Карлос оказался в эпицентре скандала после того, как в Испании и Швейцарии начались расследования о возможном отмывании денег, а его бывшая любовница Коринна Ларсен заявила, что монарх подарил ей 65 миллионов евро в знак любви, но потом опровергла свои слова, утверждая, что он получил откат за посредничество при заключении сделки по строительству высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии при участии испанских компаний.

Журналист Патрисия Лопес (Diario Público) комментирует: "Коринна рассказывает разные вещи в Швейцарии и Испании. В Швейцарии она говорит, что деньги были подарком. И сейчас испанская прокуратура пытается выяснить, кому на самом деле принадлежат все эти средства и идет ли речь о мошенничестве".

"Ни в Испании, ни в Швейцарии против бывшего короля Хуана Карлоса обвинения пока не выдвинуты. Прокурор Верховного суда Испании проверяет все события, произошедшие после 2014 года, когда Хуан Карлос потерял свою неприкосновенность. Сам монарх говорит, что уехал и ненадолго, хочет вернутся в страну и надеется восстановить свою репутацию. Но его связь с народом уже потеряна", — передает корреспондент Euronews Хайме Веласкес.