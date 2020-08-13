"Внимание, мотор, начали!"

Международное кинопроизводство возобновилось в Венгрии: страна одной из первых в мире разрешила съёмки, хотя и в условиях очень жёстких ограничительных мер. На будапештских киностудиях, которые пользовались спросом даже у голливудских режиссёров ещё в то время, когда Венгрия была частью соцлагеря, новый "ковид-бюджет" учитывает все дополнительные расходы.

"У нас есть специальный COVID-координатор, а у него ещё 3-4 ассистента. Они помогают ему организовывать тесты быстро, гладко, без проволочек. Они также обеспечивают тщательную уборку и дезинфекцию",- рассказывает продюсер студии Dune movie Илдико Кемени.

Киноиндустрия играет важную роль в экономике Венгрии. Правительство страны предоставляет налоговые льготы иностранным кинокомпаниям, работающим с венгерскими коллегами, и помогает в организации съёмок. Это делает будапештские площадки очень привлекательными и позволяет заработать на съёмках ежегодно 30-40 млн евро. Сейчас здесь делают ставку на эпидемиологическую безопасноть.

"Международные студии и киноиндустрия признали достигнутые успехи, и теперь Венгрия считается безопасным местом для теле- и кино-съёмок" , - говорит продюсер студии Mid Atlantic Films Говард Эллис.

На киностудии можно попасть только после контроля температуры. В зависимости от исполняемых обязанностей одни проходят его несколько раз в неделю, другие - ежедневно. Регулярно проводятся тесты.

Благодаря этим и другим мерам предосторожности будапештские студии считаются сейчас одними из самых безопасных в мире. Но если кто-то заразится, это может иметь очень серьезные последствия.

Адам Мадьяр, Euronews: _"У каждой студии есть свой коронавирусный протокол, но главные положения у всех совпадают. Тех, у кого тест на коронавирус даст положительный результат, немедленно изолируют, все заинтересованы в том, чтобы съёмки не прерывались".

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