Морской спор: Греция ищет союзников

Греция и Франция провели совместные военные учения в спорном районе Восточного Средиземноморья. ВМС двух стран выполнили манёвры близ участка, в котором Турция ведёт сейсмическую разведку, вопреки протестам греческой стороны.

В конфликте с Анкарой Афины активизиовали поиски союзников. В надежде заручиться поддержкой Германии, греческий премьер Кириакос Мицотакис встретился с канцлером Ангелой Меркель.

"Израиль выражает свою солидарность с Грецией в вопросах о разграничении морских зон", - заявили в министерстве инностранных дел еврейского государства, куда с визитом приезжал глава греческого МИД.

"Незаконные действия Турции угрожают безопасности и стабильности всего региона", - сказал Никос Дендиас.

В свою очередь, грава Турции в телефонном разговоре со своим немецким коллегой сообщил, что выступает за решение конфликта на основе диалога и в соответствии с международным правом. По этому вопросу Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры и с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Ранее, в своём выступлении перед однопартийцами, турецкий лидер обвинил Афины в эскалации напряжённости и неуважении прав турок и турк-киприотов.

"Это не Турция усиливает напряжённость. Всё дело в умонастроениях греков, греков-киприотов, которые пытаются игнорировать Турцию и Турецкую Республику Северного Кипра. Однако в последнее время мы наблюдаем, как власти Греции и Греческого Кипра допускают ряд неверных шагов из-за подстрекательства страны, не имеющей выхода в Восточное Средиземноморье", - заявил Эрдоган.

ЕС не раз призывал Анкару прекратить разведку нефтегазовых месторождений на спорных территориях в Средиземноморье. В пятницу этот вопрос на экстренном заседании обсудят главы МИД сообщества.