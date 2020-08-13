Дуэт демократов обрушился с критикой на Трампа

Первое совместное выступление кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена и кандидата в вице-президенты Камалы Харрис в Уилмингтоне получилось весьма агрессивным. Дуэт, не теряя времени, обрушился с критикой на конкурента и некоторые черты его характера.

Джозеф Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии:

"Дональд Трамп уже начал свои нападки, обвинив Камалу, цитирую, в нытье о том, как она, якобы, зла по отношению к его назначенцам. И это неудивительно, потому что нытье - это то, что Дональд Трамп умеет лучше всего, лучше, чем любой президент в американской истории".

Сенатор от Калифорнии Харрис, которая может стать первой темнокожей женщиной на посту вице-президента США, обвинила Трампа в высокой смертности от коронавируса.

Камала Харрис, кандидат в вице-президенты от Демократической партии:

"Неумелое управление пандемией со стороны президента ввергло нас в худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Мы сталкиваемся с моральной расплатой за расизм и системную несправедливость, которые вывели на улицы нашей страны новую коалицию совести, требующую перемен. Америка требует настоящего лидерства".

Действующий американский президент считает выбор Байденом Харрис в напарницы удачным для себя и называет ее "леворадикалкой". Трамп выразил уверенность в том, что на октябрьских дебатах кандидатов в вице-президенты Майк Пенс одержит победу над соперницей от демократов.

Избирательная кампания обещает быть острой.