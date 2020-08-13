Белорусские журналисты уходят с государственных телеканалов

Сразу несколько белорусских журналистов, работающих на государственном телевидении, объявили об увольнении.

“Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа…” — заявил уже бывший ведущий военной программы “Арсенал” на канале “Беларусь 1” Владимир Бурко, который, по его словам, “5 лет негласно был медийным лицом министерства обороны”.

Никто не хочет войны. Все акции проходят и будут проходить мирно. Люди хотят справедливости, люди просят их не обманывать, люди просят свободы Владимир Бурко Бывший журналист телеканала "Беларусь 1"

Об увольнении сообщил также ведущий Евгений Перлин:

“Я решил, что мой сегодняшний эфир на "Беларусь-1 был последним. "На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь”.

В другом посте Перлин подчеркнул, что “уволился с ТВ в никуда”.

12 августа стало последним рабочим и для ведущей программы “День в большом городе”, которая выходит на том же канале, Ольги Бельмач.

“В моей стране происходит полный *****!!! Это я вам как эксперт по этикету говорю! Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!”

"Это мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет. Я — Вера". Такое послание своим подписчикам оставила ведущая утреннего шоу на “Беларусь 1” Вера Каретникова.

Примеру коллег с “Беларусь 1” последовала и ведущая телеканала ОНТ (“Общенациональное телевидение”) Ольга Богатыревич. “Нас мало, но мы есть!” — написала журналистка.

О своем последнем эфире сообщил также ведущий "Агентства теленовостей" Сергей Козлович.

“А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз. Решение самостоятельное. Впереди поиски новой работы”.

Акции протеста в Беларуси не прекращаются уже четвертый день. Местные жители вышли на улицу после того, как ЦИК объявил, что на выборах с огромным отрывом побеждает действующий президент Александр Лукашенко. Они уверены, что результаты были сфальсифицированы, а большинство голосов получила его главная соперница Светлана Тихановская. Через два дня после голосования она уехала в Литву.