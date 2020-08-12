Персеиды: "падающие звёзды"

"Звездопад" в северном полушарии: жители Земли наблюдают за метеорным потоком Персеид. Метеоры — мельчайшие частицы из пылевого хвоста кометы Свифта-Таттла. Сама она возвращается к солнцу раз в 135 лет, но через остатки её хвоста Земля проходит ежегодно в конце июля-начале августа. Пик "звездопада" обычно приходится на 12 августа.

Персеиды — один из самых ярких и известных метеорных потоков: каждый день в атмосфере сгорают до 40 тонн льда и пыли. "Персеидами" он называется потому, что "звёзды падают" как будто из созвездия Персея.