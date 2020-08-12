Венеция перезапускает туризм

Венеция вновь принимает гостей. Похоже, туристы возвращаются в город, изоляция из-за пандемии осталась в прошлом. Но не всё так просто, как кажется.

Несмотря на то, что около 70% отелей возобновили работу, большинство из них пустеют. Средняя заполняемость не превышает 30%. Многие гостиницы класса "люкс" и вовсе не открылись.

Другим пришлось снизить тарифы, чтобы привлечь постояльцев. Даже на главной венецианской площади - Святого Марка - в четырёхзвёздочном отеле можно легко найти номер за полцены.

"Европейцы зимой путешествуют чаще, чем летом, когда растраты значительно больше. Поэтому выбора нет: нельзя устанавливать высокие цены, если вы хотите оставаться привлекательными в глазах клиентов", - объясняет Кети Мичелини, глава отдела по бронированию Bonvecchiati Hotels.

Одни владельцы отелей не решились вернуться к работе, боясь понести убытки. Другие - всё же пошли на риск.

"Город должен оставаться открытым, он не может исчезнуть из списка популярных туристических направлений Европы. Как и в Испании, наши отели работают, несмотря на низкий уровень заполняемости. Мы должны показать на своём примере, что дела идут. Мы надеемся на поддержку правительства. И уверены, оно нам поможет", - считает Клаудио Скарпа, глава "Ассоциации отельеров Венеции".

Из-за снижения туристического потока трудности испытывает и культурно-развлекательный сектор.

"Спустя три месяца после завершения национального локдауна около 30% музеев страны до сих пор закрыты. В Венеции часть культурных объектов открыли свои двери. Но очень медленный перезапуск их работы вызвал целый ряд проблем во всём секторе", - передаёт корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

Перезапуск в Венеции к тому же начался позже, чем в других частях страны. И сегодня культурные учреждения принимают посетителей только несколько дней в неделю. Недавно в городе даже прошли акции протеста против задержек с открытием музеев.

"Владельцев отелей больше всего заботит прибыль. И они решают открываться, если на то есть спрос. Иначе говоря, они могут сократить рабочую неделю, если туристов немного. Но для музеев этот принцип не должен применяться. Они предоставляют важные услуги и должны быть доступны общественности", - уверяет Эрика Балдин, региональный советник, представляющий движение "Пять звёзд".

Преодолев последствия недавнего наводнения, вызванного аномальным приливом, Венеция, кажется, теперь готова ко всему. Будет ли очередная изоляция - предсказать трудно. Поэтому город живёт сегодняшним днём, решая проблемы по мере их поступления.