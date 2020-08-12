Туманное будущее британской экономики

Обычно в это время года на лондонском рынке Боро-маркет не протолкнуться. Но сегодня он практически пуст. Иллюстрация того, как коронавирус повлиял на экономику Великобритании.

"Ежегодно мы принимаем свыше 21 миллиона посетителей. Повезёт, если в этом году наберётся три миллиона", - сетует директор рынка Боро-маркет Даррен Хенаган.

Из-за пандемии ВВП Великобритании рухнул во втором триместре на 20%. Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что выход из рецессии для экономики страны будет непростым.

"Шум и суета самого знаменитого уличного рынка Лондона сменились тишиной и страхом. Многие владельцы малых предприятий опасаются, что ситуация не изменится, и в итоге они разорятся", - передаёт корреспондент Euronews Люк Ханрахан.

Наш собеседник по имени Фил Джума держит здесь маленький ресторанчик иракской кухни. Несмотря на все ухищрения, - сниженные цены и промо-акции - ни очередей, ни клиентов, ни уверенности в завтрашнем дне.

"Я боюсь того момента, когда закончится программа помощи безработным. Пока по ней мои сотрудники получают 80% от своей заработной платы ежемесячно. Я даже ещё не подсчитывал, чего мне это будет стоить, не представлял, как это будет выглядеть", - говорит он.

В нескольких сотнях метров отсюда работает организация фудшеринга. Там на спрос не жалуются: он вырос в восемь раз.

"Пандемия особенно ударила по людям, которые находились на грани бедности. Она буквально толкнула их за эту черту. Нищета постигла очень и очень многих. Это в очередной раз доказывает, как легко жизнь людей может перевернуться", - считает Рейчел Редвит, сотрудница Fairshare.

Официальная статистика гласит: с марта по июль число трудоустроенных британцев сократилось на более чем 700 тысяч. И это только начало, считают экономист.

“Есть риск того, что когда программа помощи безработным перестанет действовать, начнётся настоящая битва за рабочие места. Будет резкий рост безработицы, что ударит по экономике в целом", - комментирует Гарри Янг, сотрудник Национального Института экономических и социальных исследований (NIESR).

Аналитики предупреждают: это лишь часть прогнозируемых последствий пандемии, и коронавирус ещё долго будет испытывать на прочность британскую экономику.