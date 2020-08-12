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Россия

Производство российской вакцины начнётся в ближайшие недели

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 Павел Барсуков
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Спутник-V
Спутник-V   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko Jr/Russian Direct Investment Fund
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Первые серийные партии российской вакцины "Спутник V" будут выпущены в течение двух недель. Об этом заявили в российском минздраве.

Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что препарат предназначен для внутреннего рынка — в первую очередь для врачей. Но и его производство на зарубежных площадках также не исключается, и переговоры, по словам министра, уже идут.

Во вторник "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса, зарегистрированной официально. Однако как в России, так и за рубежом критикуют решение начать производство препарата. Эксперты заявляют, что тестирование в течение двух месяцев нельзя назвать полным, и фактически Россия проводит эксперимент над населением.

Амеш Адалья, университет Джона Хопкинса:

"Важно не только создать безопасную и эффективную вакцину, но и убедить людей, чтобы они не боялись её использовать. Если с российской вакциной что-нибудь произойдёт — побочные эффекты, недостаточная результативность — то это негативно скажется на восприятии и всех остальных вакцин в мире, и сильно осложнит работу по информированию населения".

Глава минздрава назвал критику безосновательной: по его словам, вакцину создавали на хорошо известной и изученной платформе.

Вакцинацию уже прошли несколько десятков человек, среди которых — одна из дочерей Владимира Путина и глава института им. Гамалеи, где был разработан препарат.

На этом фоне полным ходом идут испытания ещё одной российской вакцины — разработанной в научном центре "Вектор". Там рассчитывают начать производство в ноябре.

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