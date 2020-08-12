В Европе COVID, жара и масочный режим

Жители и гости Брюсселя изнемогают от жары. В городе +35. В Бельгии объявлен наивысший - красный - уровень погодной опасности. Но это не отменяет требования властей носить защитные маски. В стране растет число заболевших COVID-19. На 100 тысяч жителей в среднем приходится 50 новых случаев заражения.

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"Дышать невозможно, и всё время потеешь",_ - жалуется туристка.

Не только в Бельгии - по всей Европе - наблюдаются вспышки инфекции. В Испании ситуация вновь выходит из-под контроля, предупреждают эпидемиологи. Во многих регионах введён второй уровень ограничительных мер - с закрытием ресторанов, баров и магазинов.

"Люди были слишком уверены в том, что летом с повышением температур вирус будет циркулировать менее активно и заражать меньше людей. Что, по сути верно. Но это компенсировалось чрезмерной расслабленностью, несоблюдением социального дистанцирования. Всё чаще возникают ситуации риска с большим числом социальных контактов (вечеринок, праздников, мероприятий в закрытом пространстве, переполненных пляжей)", - поясняет эпидемиолог Сальвадор Масип.

Ношение масок может стать обязательным для всех французов. Власти ужесточают карантинные меры в 20 крупных городах.

"Я собираюсь попросить префектов активизировать работу с народными изьранниками на местах, чтобы максимально распространить масочный режим", - пообещал премьер-министр Жан Кастекс.

Тем временем, в Шотландии после пяти месяцев карантина за парты возвращаются школьники. Для того, чтобы обезопасить 700 тысяч учащихся, организована рассадка с учетом необходимой дистанции, приняты санитарные меры.