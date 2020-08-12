Передвижной крематорий ездит по улицам Ла-Паса

По улицам Ла-Паса ездит передвижной крематорий. Его построил местный инженер Карлос Айо. "Его так же легко перевозить, как ноутбук", — говорит Айо. При этом он добавляет, что прямо на улицах тела не сжигают. "Это было бы слишком страшно".

В Боливии обязательна кремация тел жертв COVID-19. По словам инженера, передвижной крематорий нужен для того, чтобы помогать различным муниципалитетам, которые не справляются собственными силами, особенно в сельской местности. Айо говорит, что с ним уже связались многие частные компании и районные власти.

Каждая печь стоит 45 тысяч долларов, кремация обойдется родственникам в 35 долларов. В день в такой печи можно сжечь до 12 тел.

Передвижной крематорий на улицах Ла-Паса Víctor Gutiérrez / Página Siete

"Многие вынуждены жить рядом с трупами. Тела лежат даже просто на улицах", — говорит инженер. Каждый день, как сообщают местные СМИ, полиции приходится подбирать трупы десятков людей, которые умерли в своих домах и чьи тела родственники оставили в общественных местах, поскольку на кладбищах уже не хватает мест, и крематории в условиях пандемии тоже не справляются.

"У семей нет денег, и, к тому же, они не могут найти, где можно похоронить или кремировать умершего родственника. В итоге тела оказываются на улице, потому что люди боятся заразиться", - говорит Айо.

Передвижной крематорий на улицах Ла-Паса Víctor Gutiérrez / Página Siete

В последние дни в Боливии регистрируют в сутки по 80-90 смертей от Covid-19. Для сравнения во всей России 10 августа от нового вируса скончались 130 человек.