В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, препарат эффективен и формирует устойчивый иммунитет.

Российский президент рассказал, что одна из его дочерей уже опробовала вакцину на себе. Путин не стал уточнять ее имя. После первой прививки у его дочери поднялась температура до 38 градусов, на следующий день снизилась до 37.

"После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но все потом сошло на нет, чувствует себя хорошо", — сказал Путин.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина будет производиться центром Гамалеи и компанией "Биннофарм".

Власти рассчитывают, что массовый выпуск препарата начнется в ближайшее время.

За весь период пандемии в России коронавирусом заразились почти 900 тысяч человек, из них более 15 тысяч скончались, 703 тысячи выздоровели.

Над вакциной активно работают и иностранные ученые. Американская компания Moderna обещает представить свой препарат к концу года. Сейчас в тестированиях участвуют 30 тысяч человек. До 2021 года свою вакцину надеются закончить и ученые из Оксфордского университета, которые сотрудничают с итальянскими специалистами. Еще над одним препаратом работает французская компания SANOFI вместе с британской GSK.