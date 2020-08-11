Мария Колесникова: "Я уважаю и поддерживаю выбор Светланы"

Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова сказала в интервью Euronews, что "уважает и поддерживает" выбор кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая в понедельник вечером сообщила о том, что уехала из Беларуси в Литву.

Во вторник Тихановская опубликовала два видеообращения, в которых объяснила причину своего отъезда и призвала граждан Беларуси прекратить протесты. Мы поговорили с соратницей Тихановской Марией Колесниковой о произошедшем и о дальнейших планах оппозиции.

Что вчера произошло?

Вчера мы вместе со Светланой поехали подавать жалобу в Центральную избирательную комиссию. Светлана была допущена со своим адвокатом в кабинет (главы ЦИК Беларуси - прим.) Лидии Ермошиной. Но впоследствии адвокат вышел, и его больше не пустили в этот кабинет. Также быстро из этого кабинета вышла и председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина. Таким образом Светлана находилась одна в кабинете с двумя высокопоставленными представителями силовых структур. В течение трех часов она там находилась одна без связи, без каких-либо документов, без адвоката – вообще без ничего.

Она не вышла к нам через тот вход, через который мы ее ждали, она покинула здание ЦИК через другой выход, и уже поздно вечером мы узнали, что она оказалась в Литве. Сегодня вышли два видео, которые вы сегодня видели.

Что вы думаете об отъезде Светланы Тихановской?

Я думаю, что на Светлану в течение трех часов оказывалось беспрецедентное давление. Никто из нас не может представить, как ей тяжело было сделать этот выбор. Я уважаю и поддерживаю выбор Светланы, потому что в такой ситуации всегда очень сложно действовать. Она очень много сделала для Беларуси и для белорусов. Я думаю, что то, что мы сумели сделать за последние несколько месяцев является тому свидетельством. Это была огромная работа.

Что вы планируете делать дальше?

Я как представитель штаба Виктора Бабарико продолжаю дальше работу, чтобы в Беларуси изменилась власть, чтобы были назначены новые выборы. Светлана Тихановская по закону еще 10 дней остается кандидатом в президенты Республики Беларусь.