Эковандализм на Кобейтузе: грязь из розового озера продают как лекарство от COVID-19

Уникальное розовое озеро Кобейтуз к северо-востоку от столицы Казахстана Нур-Султана стало местом паломничества не только туристов, но и недобросовестных граждан.

С конца июля посещение всех местных озер запрещено в связи с пандемией. Но также власти полагают, что это сможет спасти озеро от эковандализма. В соцсетях распространяется слух о целебных свойствах глины и соли из озера в борьбе с коронавирусом.

Почему-то люди считают, что эта грязь лечебная, и она, как и соль, защищает от COVID. Хотя никаких данных от экспертов или аналитиков об этом нет. Поэтому она[грязь] вывозилась, и, по имеющимся у нас данным, началась ее продажа. Под видом того, что эта соль и грязь с озера Кобейтуз защищает вас и поможет вылечиться от COVID-19 Баттал Ибраев замглавы Ерейментауского района Акмолинской области

Первыми забили тревогу экологи и волонтеры, проводившие очистку розового озера от мусора. Как выяснилось, некоторые отдыхающие заезжали в озеро на автомобилях, а также выкапывали грязь и соль со дна целыми ведрами, а потом продавали их в интернете. Эксперты говорят, что на восстановление нанесенного водоему экологического ущерба потребуется около 15 лет.

Кобейтуз — одно из нескольких озер в мире — вода в которых раз в несколько лет становится розовой. Считается, что такой оттенок воде придаёт присутствие в ней водоросли дуналиелла солоноводная.