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Ливан

Дворец Сурсок — жертва взрыва в Бейруте

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 Ольга Кепински
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Владелец Дворца Сурсок Родерик Сурсок-Кокрейн
Владелец Дворца Сурсок Родерик Сурсок-Кокрейн   -   Авторское право  Felipe Dana/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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160-летний Дворец Сурсок пережил две мировые войны, падение Османской империи, французский мандат, получение Ливаном независимости и гражданскую войну (1975-1990). После нее зданию понадобилась двадцатилетняя реставрация. Но ущерб, нанесенный недавним взрывом, не идет с ней в сравнение.

Что меня больше всего потрясло, так это то, что дом довольно хорошо перенес гражданскую войну — он был поврежден, но не до такой степени. Двадцать лет реставрационных работ обесценились за доли секунды, и это ужасно
Родерик Сурсок-Кокрейн
владелец Дворца Сурсок

Семья Сурсок — стамбульские греки, переехавшие в Ливан в 18 веке. Ее считают одной из 7 самых важных фамилий аристократической знати Бейрута.

Дворец, построенный в 1860 году в самом сердце исторического Бейрута на вершине холма с видом на ныне разрушенный порт, хранил в себе произведения искусства и мебель эпохи Османской империи, скульптуры и картины из Италии.

Трехэтажный особняк стал достопримечательностью Бейрута, а его просторный сад видел не одну свадьбу и прием. Дворец был внесен в список объектов культурного наследия. Теперь же, как говорит его хозяин не без досады, "дом нужно отстраивать практически с нуля".

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