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Ливан

Бейрут: найти всех

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 Ольга Кепински
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Бейрут: найти всех
Авторское право  Felipe Dana/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Многие европейские страны направили в Бейрут свои поисковые команды. Найти живых шансы минимальны. При этом как минимум 60 человек остаются пропавшими без вести после взрыва в местном порту неделю назад. На месте работают около 800 спасателей и медработников из 20 стран, включая итальянских пожарных.

Произошла большая утечка токсичных газов в атмосферу. Нам необходимо найти очаги этих выбросов, в районе порта хранились определенные химические вещества. Также мы будет поддерживать ливанскую администрацию, другие международные и городские поисково-спасательные команды. В наши обязанности входит обеспечение им работы в безопасных условиях, и рекомендации по ношению защитного снаряжения
Стефания Фиоре
руководитель итальянской спасательной команды

В акватории порта ливанские военно-морские силы продолжают вести поисковую операцию. Они говорят, что полны решимости найти всех пропавших без вести. Ведь новостей о ходе поисков своих близких ждут их отчаявшиеся семьи.

Тем временем ЮНИСЕФ оказывает пострадавшим срочную медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечивает нуждающихся питьевой водой. Всемирная продовольственная программа ООН направляет в Бейрут более семнадцати тысяч тонн пшеницы, чтобы обеспечить город хлебом на двадцать дней. Огромные зернохранилища в стране, в большой степени зависящей от импорта были уничтожены взрывом.

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