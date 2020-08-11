"Ливану нужны помощь и реформы"

Оказать помощь Ливану вне зависимости от политической обстановки в стране призывают международные организации. Руководство Красного Креста, которое пообещало направить туда 40 млн евро, обратилось к мировому сообществу с просьбой "проявить единство и поддержать ливанцев" незамедлительно.

"Политический и экономический крах неминуем", если новое ливанское правительство не проведёт реформы, заявили в МИД Франции, которая возглавляет конференцию доноров в поддержку Ливана.

Взрыв в Бейруте, унёсший жизни более 160 человек, погрузил страну в полный хаос. На фоне многотысячных акций протеста в отставку ушёл кабинет министров во главе с премьером Хасаном Диабом.

"Мы услышали народ. Мы основываемся на его требованиях привлечь к ответственности виновных в этой катастрофе и всём том, что происходит вот уже семь лет. На его желании реальных перемен. Чтобы страна, в которой царит коррупция, злоба, воровство, превратилась в страну с верховенством права, справедливости и прозрачности" ,- пояснил своё решение теперь уже бывший глава ливанского правительства.

Роспуск кабмина не охладил пыл протестующих. Жёсткие столкновения с полицией и беспорядки не утихают. В них пострадали по последним данным более 40 человек. Манифестанты требуют смены всей политической элиты страны и независимого судебного расследования обстоятельств трагедии.

"Отставки правительства для нас недостаточно. Мы хотим, чтобы все те, кто виноват во взрыве и в том, что происходило в последние 30 лет, были наказаны. Вот тогда мы будем удовлетворены", - поясняет демонстрантка.

Страна остро нуждается в стройматериалах и продовольствии - запасов хлеба не хватит до конца месяца, бьют тревогу столичные власти. Губернатор Бейрута во вторник обратился за помощью к ООН и дружественным странам, включая Россию.