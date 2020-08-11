ЕС рассматривает санкции против властей Беларуси

Еврокомиссия рассматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных за полицейское насилие и фальсификацию выборов в Беларуси. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. По его словам, выборы в стране не были "ни свободными, ни справедливыми", а власти прибегли к "диспропорциональному и неприемлемому насилию".

Петер Стано, официальный представитель Еврокомиссии:

"Невероятные издевательства, репрессии против кандидатов, их команд, против журналистов, блогеров, активистов, мирных манифестантов, уровень насилия после голосования, жестокого насилия — всё это неприемлемо. Мы осуждаем насилие, призываем белорусские власти отпустить всех тех, кого задержали незаконно, исключительно по политическим причинам".

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сейчас находится в Литве: в Вильнюсе официально это подтвердили. Виза позволяет ей оставаться в стране в течение года. Её соратники уверены, что она была вынуждена бежать из-за беспрецедентного давления. Они заявляют о продолжении борьбы за смену власти.

Мария Колесникова, глава штаба Виктора Бабарико:

"Эти протесты вызваны тем, что власть отказывается слышать своих граждан. За то, что сейчас происходит, большую часть ответственности несет власть, которая не слышит своих граждан, и сейчас она несёт ответственность за их безопасность".

Действующий президент Александр Лукашенко назвал происходящее попыткой государственного переворота. По официальным данным центризбиркома, на выборах он получил около 80% голосов. Европейские страны белорусский МИД призвал не торопиться "с громкими выводами" и "объективно оценить ситуацию".

Несмотря на отъезд Тихановской, в белорусских городах не прекращаются акции протеста и столкновения с силами правопорядка. Известно по крайней мере об одном погибшем.

В минздраве сообщили, что по всей стране в больницах находятся более 200 пострадавших участников уличных акций. По официальным данным, в ночь на понедельник были задержаны около трёх тысяч человек, еще около двух тысяч — на следующую ночь.