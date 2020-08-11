COVID-19: новые очаги заражения

Длинные очереди в супермаркетах Окленда. Жители торопятся запастись продуктами перед тем, как там ужесточат карантинные меры. После 102 дней затишья в Новой Зеландии вновь зафиксирована вспышка COVID -19. В крупнейшем городе страны выявлено четыре новых случая заражения.

По распоряжению властей, большинство предприятий и учреждений прекращают работу. Закрываются бары и рестораны. Жителей Окленда просят оставаться дома.

"Мы введём в стране, за исключением Окленда, второй уровень карантинных мер. Решение вступит в силу в полдень завтрашнего дня и продлится до полуночи пятницы. В этот же период времени будут действовать ограничения в Окленде. Это значит, что необходимо соблюдать социальное дистанцирование. Массовые собрания более 100 человек будут запрещены", - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Вместе с числом новых случаев COVID растут и опасения по поводу повторного карантина во Франции.

Правительство продлило запрет на проведение мероприятий с участием более 5000 человек до конца октября и призывает власти на местах строже следить за соблюдение масочного режима.

"Во Франции ситуация с COVID-19 ухудшилась. В последние две недели эпидемиологическая ситуация, за которой мы очень пристально следим, развивается в неверном направлении", - сказал журналистам глава французского правительства Жан Кастекс.

Отрицательный тест на вирус при въезде в Грецию должны будут предоставить приезжающие из Бельгии, Чехии, Нидерландов, Испании и Швеции. На такой шаг Афины вынудил резкий скачок заболеваемости инфекцией в стране.

Количество случаев коронавируса в мире удвоилось всего за полтора месяца и превысило 20 миллионов. Больше всех заразившихся в США и Бразилии.