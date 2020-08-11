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Бенин

Ворота "Нет возврата": Бенин восстанавливает историю работорговли

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 Павел Барсуков
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Ворота "Нет возврата": Бенин восстанавливает историю работорговли
Авторское право  AFP
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В то время, как в Америке и Европе сносят памятники колониального периода, в Африке восстанавливают объекты, рассказывающие об истории работорговли. В бенинском городе Уида открылся обновлённый и отремонтированный музей работорговли.

Окончание работ запланировано на конец года, но несколько экспозиций уже открыты. Многие экспонаты привезены из Бразилии: именно туда отправляли большую часть рабов из Уиды.

Эрик Акромбеси, гид:

"Уида — возможно, самый известный город в истории работорговли. Вот почему на волне движения за дело чернокожих мы хотим восстанавливать такие города, чтобы их история не умерла и не исчезла".

Центральный объект комплекса — ворота "Нет возврата": арка, установлена на месте, откуда уходили корабли с рабами.

Уида долгое время была владением португальцев, которые называли её Ажуда. Самой Дагомеей — примерно современным Бенином — владели французы.

С XVII по XIX века отсюда увезли, по некоторым данным, более 12 миллионов человек.

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