Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве: это официально подтвердили власти республики. Сейчас она, как отмечается, находится на двухнедельном карантине и потому не вышла к журналистам сама. Детей в Литву Тихановская отправила ещё до выборов. Виза позволяет ей оставаться в стране в течение года.

В Вильнюсе сообщили, что готовы принять и других представителей белорусской оппозиции, если такие заявления поступят.

Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:

"Она в Литве. Она в безопасности, вместе со своей семьёй, и на сегодня это главное".

В Вильнюсе при этом не исключили, что видеообращение к сторонникам перед отъездом Тихановская могла сделать под давлением.

Несмотря на её отъезд, в белорусских городах не прекращаются акции протеста и столкновения с силами правопорядка. Известно по крайней мере об одном погибшем. Действия белорусских властей осудили в Еврокомиссии.

Петер Стано, официальный представитель Еврокомиссии:

"Невероятные издевательства, репрессии против кандидатов, их команд, против журналистов, блогеров, активистов, мирных манифестантов, уровень насилия после голосования, жестокого насилия — всё это неприемлемо. Мы осуждаем насилие, призываем белорусские власти отпустить всех тех, кого задержали незаконно, исключительно по политическим причинам".

В минздраве сообщили, что по всей стране в больницах находятся более 200 пострадавших участников уличных акций. По официальным данным, в ночь на понедельник были задержаны около трёх тысяч человек, еще около двух тысяч — на следующую ночь.