Белорусы на баррикадах

Десятки тысяч людей в разных городах Беларуси продолжили в понедельник уличные протесты против сфальсифицированных, по их мнению, результатов президентских выборов. Ожесточенное противостояние демонстрантов с правоохранительными органами в Минске длилось около семи часов. Погиб один митингующий - по утверждению пресс-службы МВД, он пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке. Очевидцы говорят, что в тот момент силовики стреляли в сторону протестующих шумовыми гранатами.

Центрами выступлений противников Александра Лукашенко стали несколько площадок белорусской столицы - в частности, в районе станций метро "Пушкинская", "Спортивная" и около универсама "Рига". Протестующие перекрывали улицы, возводя баррикады из бетонных свай и металлической арматуры.

Широкое возмущение в стране вызвали оглашенные центризбиркомом цифры после президентских выборов. С такой волной протестов Лукашенко, находящийся у власти уже 26 лет, еще не сталкивался.

Александр Лукашенко, кандидат в президенты Беларуси:

"Нам пытаются вот эту заварушку подкинуть, я предупреждал - "майдана" не будет, как бы кому-то это ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться".

Накануне оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила, что не признает обнародованные ЦИК результаты выборов и потребовала пересчета голосов.

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси:

"Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, понимаете. Потому что на данный момент у них единственный способ - это насилие над людьми, над мирными белорусами".

В ходе предвыборной кампании Тихановская, призывавшая к переменам, собирала многотысячные митинги, но от последних уличных акций динстанцировалась. Она называет себя не лидером, а символом протестного движения.

Однако и без фактических лидеров антилукашенковские выступления нараста.n. Накануне telegram-каналы распространили призыв к работникам белорусских предприятий начать общенациональную забастовку.