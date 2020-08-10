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Испания

Молния вызвала пожар на нефтехимическом заводе

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 Павел Барсуков
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Пожар на нефтехимическом заводе в Испании
Пожар на нефтехимическом заводе в Испании   -   Авторское право  Кадр из видео TVE
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Сильный пожар на нефтехимическом заводе в Пуэртольяно на юге Испании. По сообщениям местных властей, в понедельник утром молния попала в резервуар с дизельным топливом, от него загорелся ещё один — с гудроном. Пострадавших, по имеющимся данным, нет. Столб дыма виден за 30 километров. Жителям окрестных домов было рекомендовано закрыть окна и не выходить на улицу.

В руководстве предприятия сообщили о происшествии властям и спасательным службам, но заявили, что способны справиться с огнём силами своей пожарной службы.

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