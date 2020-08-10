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Германия

СДПГ выбрала Олафа Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ

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 Мария Горковская
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СДПГ выбрала Олафа Шольца кандидатом на пост канцлера ФРГ
Авторское право  candidato cancellerie per SPD
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Социал-демократическая партия Германии определилась с кандидатом на пост канцлера ФРГ. На предстоящих осенью 2021 года парламентских выборах им станет глава Минфина Олаф Шольц. Сопредседатели СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс и Заскиа Эскен сообщили о данном решении в ходе пресс-конференции в Берлине. Шольц уже заявил о своем намерении победить.

Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг СДПГ падает и сейчас составляет не более 15%. Именно за счет нового назначения руководство партии и рассчитывает исправить положение. Всего несколько месяцев назад Шольц проиграл внутрипартийные выборы, а сегодня он отмечает в своем Twitter, что заручился единогласной поддержкой президиума. Его популярность резко возросла на фоне пандемии коронавируса благодаря утвержденным им мерам для стимулирования немецкой экономики.

Свои неудачи партия во многом связывала с сотрудничеством с консервативным блоком в рамках правящей коалиции. Эскен не раз положительно высказывались о союзе с левыми и "зелеными", что, по мнению аналитиков, под руководством Шольца вряд ли возможно.

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