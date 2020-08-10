Отдых по-турецки: Россия возобновила авиасообщение с турецкими курортами

В понедельник первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону отправились в курортные города Турции — Анталью, Даламан и Бодрум.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Танзанией и Турцией. До 10 августа рейсы выполнялись только в Анкару и Стамбул.

Те, кто ждал открытия границ и хотел провести летний отпуск за рубежом — курортам Краснодарского края предпочли берег турецкий.

Очень соскучились по Турции, по отдыху, по морю. Еще обязательно к вам вернемся, если все не закроется опять одна из прибывших в Анталью туристов

Турецкие власти не требуют наличия у туристов результатов теста на коронавирус, но при желании его можно сдать прямо в аэропорту. При въезде будет измеряться только температура тела.

В российских же аэропортах, для вылетающих в другие страны, перед рейсом можно сделать экспресс-тест.

В России от COVID-19 скончались более 15 тысяч человек, зафиксировано более 890 тысяч случаев заражения, что ставит ее на 4 место в мировом рейтинге заболеваемости.