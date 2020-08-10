В Нигере убиты 6 французов

Убитые в Нигере французские граждане были сотрудниками международной гуманитарной организации ACTED - Агентство по техническому сотрудничеству и развитию. Эту информацию официально подтвердили власти Франции. Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей напала в воскресенье на туристов на юго-западе Нигера в заповеднике Куре. В результате обстрела восемь человек погибли, в том числе два жителя страны - гид и водитель машины - и шесть французов. Боевики на мотоциклах окружили внедорожник и открыли огонь.

Инцидент произошел в часе езды от столицы страны Ниамея, где проживают стада западноафриканских жирафов. Район Тиллабери - стратегически важное место, где сходятся границы трех стран - Нигера, Мали и Буркина-Фасо. С 2017 года там введен режим чрезвычайного положения. В этой части Африки активно действуют исламисты из экстремистских террористических группировок "Исламское государство в Западной Африке" и "Боко харам".