София: больше месяца протестов

На 33-й день протестов в столице Болгарии манифестанты, выступающие за отставку правительства, разобрали один из палаточных городков, блокировавший улицы в районе Софийского университета. Организаторы протестов заявляют, что с началом рабочей недели не хотят усложнять жизнь горожан. Ещё два протестных лагеря остаются в центре города, в районе между зданиями правительства, парламента и президентской администрации.

Протесты не прекращаются уже больше месяца. Манифестанты требуют отставки правительства страны и главного прокурора, проведения досрочных парламентских выборов. Министров и прокуратуру они обвиняют в коррупции, связях с олигархами и мафиозными структурами, подавлении демократии и нарушении прав человека, а также в давлении на президента Румена Радева, представителя оппозиции.

Акции начались 9-го июля после того, как прокуратура арестовала двух представителей президентской администрации, обвинив их в коррупции и раскрытии государственной тайны.