Столкновения в Беларуси

Напряженность, которая накапливалась в преддверии президентских выборов в Беларуси, в воскресенье вечером вылилась на улицы. Возмущенные оглашенными первыми результатами провластных экзит-полов противники Лукашенко стали собираться в центре Минска, чтобы выразить протест против имеющей, по их мнению, место фальсификации итогов голосования. Их пытались сдержать силы правопорядка.

Противостояние продолжалось несколько часов. Против митингующих были применены спецсредства, в том числе водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули и перцовый газ. Есть пострадавшие, много задержанных.

С самого начала протестных акций силовики жестко пресекали попытки устроить шествия по городским улицам. ОМОН и подразделения внутренних войск блокировали центральные районы города и стали вытеснять протестующих с главных улиц. Наиболее серьезные столкновения произошли в районе проспекта Машерова, где проходят ежегодные военные парады.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала своих сторонников и сотрудников правоохранительных органов избегать насилия и обвинила власти в том, что в столкновениях пострадали люди. По словам представителя ее штаба, руководство страны во многом само спровоцировало такую ситуацию.

Протесты также вспыхнули в Бресте, Гомеле, Гродно и других городах Беларуси.