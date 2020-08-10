Беларусь: перебои с доступом в интернет

Перебои с доступом в интернет уже вторые сутки наблюдаются в Беларуси. Они начались в воскресенье - с открытия избирательных участков на президентских выборах - и продолжились во время акций протеста.

Заблокированы многие популярные интернет-ресурсы и в первую очередь - сайты белорусских СМИ. Пользователи жалуются и на отсутствие сотовой связи. Не работает мобильный интернет.

В организации мониторинга кибербезопасности Netblocks рассказали о том, по какому принципу происходит блокировка.

"Различные интернет-платформы были отключены в разное время. В тот момент, когда одни соцсети и новостные сайты блокируются, доступ к другим остаётся открыт. Это похоже на игру в определённом интернет-сегменте, когда кто-то пытается ограничить работу отдельной платформы, попутно выводя из строя другие сервисы. Таким образом, мы имеем дело, по всей видимости, с очень затратным и грубым подходом к ограничениям", - поясняет Альт Токер глава Netblocks.

Власти утверждают, что кибератакам подверглись государственные ресурсы. А президент Александр Лукашенко заверяет: интернет отключали из-за рубежа. Он не раз упоминал о роли онлайн-платформ в формировании общественного мнения, а особенно телеграм-каналов. В числе самых популярных - проект Nexta - в условиях блокировок стал важным источником информации о происходящем в стране.

"Телеграм", по сути, единственная платформа, которая работала хоть как-то. Да, медленно, да, не загружались медиафайлы. Тем не менее она хотя бы как-то работала. Большинство людей могли видеть только в текстовом варианте, но хотя бы таким образом они видели оперативные новости, видели, что происходит. К тому же, к нам пришло огромное количество подписчиков из-за рубежа, у которых всё прекрасно работает. И эти новости разлетались по миру. В этом и есть прелесть так называемого "нового формата", когда нет централизованного сайта, когда это невозможно каким-то образом заблокировать, запретить. Потому что доступ есть у всех, и этот доступ безусловный", - рассказывает главный редактор издания Роман Протасевич.

Официальный Минск нередко подвергается критике за попытки ограничить работу изданий, освещающих протестные выступления. По данным "Белорусской ассоциации журналистов", под стражей остаются более 15 сотрудников СМИ, в том числе российских.