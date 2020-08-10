Выборы Лукашенко

Обновление: По предварительным данным ЦИК Беларуси, Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов, Светлана Тихановская - 9,9%.

Еще до закрытия избирательных участков в Беларуси государственное телевидение заявило, что Александр Лукашенко приближается к шестому президентскому сроку. Аккредитованные властями экзитполы утверждают, что он набрал около 80% голосов. Похожие цифры содержатся и в представленных центризбиркомом официальных предварительных итогах голосования.

На избирательном участке Лукашенко вынес оппозиции строгое предупреждение:

"Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться даже в мельчайших каких-то вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ".

Со своей стороны, оппозиция заявила, что организованный ее силами альтернативный подсчет с помощью специально созданной интернет-платформы "Голос" показал совсем иной результат - более 80% голосов за Светлану Тихановскую. Прокуратура и ЦИК предупредили создателей платформы о незаконности проведения подобных подсчетов и об уголовной ответственности.

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси:

"Я желаю своей стране всего наилучшего, и нет никаких причин для моего ареста".

Основной сопернице Лукашенко официальные источники изначально присудили около 6% голосов, что вызвало широкое возмущение ее сторонников, активно поддерживавших кандидата в ходе предвыборной кампании и отдавших ей свои голоса. Их митинги были как никогда массовыми, поэтому оглашенные результаты вызвали недоумение и гнев голосовавших против бессменного президента.

Валерий Карбалевич, политический аналитик:

"И правые, и левые, все они объединились в одном - что Лукашенко должен уйти. Свободы в Беларуси нет уже четверть столетия, 26 лет. Но до сих пор это волновало лишь небольшую часть общества".

Нынешние выборы стали самыми яркими за последнее время, но их итоги снова разочаровали противников Лукашенко. Президент-долгожитель неоднократно заявлял, что от власти отказываться не намерен.