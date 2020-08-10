В Евросоюзе призывают власти Беларуси "воздержаться от насилия"

Европейские лидеры призывают белорусские власти "воздержаться от насилия и уважать основные свободы и права человека". После жесткого разгона протестующих в Минске, вышедших на улицы после объявления предварительных результатов президентских выборов, лидеры Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа выступили с совместным заявлением, в котором отметили важность соблюдения Беларусью демократических стандартов. В Берлине ставят под сомнение легитимность выборов.

В своем Twitter председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на публикации точных результатов голосования.

В связи с ситуацией в соседнем государстве Варшава потребовала созвать внеочередной саммит Евросовета.

Замминистра иностранных дел страны Павел Яблонский заявляет: "ЕС - субъект мировой политики, чья цель - добиться лидерства в решении глобальных проблем современности. Евросоюз не может не реагировать на происходящее непосредственно у его границ. Польский премьер-министр призывает ко внеочередному саммиту. Реакция международного сообщества на события в Беларуси должна быть однозначной и решительной".

Избрание Александра Лукашенко на шестой президентский срок подряд с поддержкой, по данным ЦИК, свыше 80% населения, ставят под сомнение не все мировые лидеры. Глава российского государства Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин его поздравили.