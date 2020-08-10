Второй день протестов в Беларуси. Текстовая трансляция

Занявшая второе место на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК. Она заявляет о нарушениях законодательства при подсчете голосов и требует признать оглашенные результаты недействительными. По данным оппозиционного кандидата, не Александра Лукашенко, а ее во поддержали до 80% избирателей.
"Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть. На данный момент у них единственный способ - насилие над людьми, над мирными белорусами", - считает Тихановская.
Правозащитники сообщают, что в ходе акции протеста несогласных с результатами выборов как минимум один человек погиб. Данную информацию не подтверждают в МВД.
В понедельник в местных СМИ появились сообщения о забастовке на Белорусском металлургическом заводе. Согласно одним источникам, десятки людей задержаны, согласно другим, все цеха вновь работают в штатном режиме.
Александр Лукашенко называл участников протестов "овцами, которыми управляют из-за границы": "То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим".
3 тысячи задержанных, десятки раненых. Оппозиция готовит новые акции и советует белорусам запастись касками и респираторами.
Читайте нашу текстовую трансляцию происходящего:
Тем временем, несколько десятков человек собрались у посольства Беларуси в Москве.
Некоторые из собравшихся стоят с цветами. На большинстве участников акции надеты маски.
На месте дежурит сотрудники полиции и Росгвардии, которые пытаются убедить толпу разойтись.
Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки собравшихся, на что участники стихийной акции отвечают аплодисментами.
"Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть. На данный момент у них единственный способ - насилие над людьми, над мирными белорусами", - считает Тихановская.
Вчера, по официальным данным, были задержаны 3 тысячи протестующих, десятки раненых. СМИ сообщили об одном погибшем, но эта информация пока не подтвердилась.
Лукашенко называл участников протестов "овцами, которыми управляют из-за границы".
Цитата: "То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим".
Одна из самых больших групп в 100 человек, по информации Tut.by собралась возле гостиницы "Юбилейная".
В день президентских выборов 9 августа Беларусь фактически оказалась в интернет-блокаде.
В условиях недостатка информации о происходящем в стране, многие СМИ, включая крупные международные компании цитировали «Телеграм»-блоги Nexta и Nexta Live. За последние сутки их аудитория увеличилась более, чем на 400 тысяч человек.
Мы поговорили с главным редактором Nexta Романом Протасевичем о том, как «Телеграм»-канал, базирующийся в Польше, на который работают меньше 10 человек смог стать вторым по популярности медиа в Беларуси, уступив лишь более порталу Tut.by.
О том, как прошли демонстрации в день голосования можно почитать здесь.