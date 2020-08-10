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Республика Беларусь

Второй день протестов в Беларуси. Текстовая трансляция

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 Мария Горковская  & Наира Давлашян
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Светлана Тихановская
Светлана Тихановская   -   Авторское право  Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Занявшая второе место на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК. Она заявляет о нарушениях законодательства при подсчете голосов и требует признать оглашенные результаты недействительными. По данным оппозиционного кандидата, не Александра Лукашенко, а ее во поддержали до 80% избирателей.

"Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть. На данный момент у них единственный способ - насилие над людьми, над мирными белорусами", - считает Тихановская.

Правозащитники сообщают, что в ходе акции протеста несогласных с результатами выборов как минимум один человек погиб. Данную информацию не подтверждают в МВД.

В понедельник в местных СМИ появились сообщения о забастовке на Белорусском металлургическом заводе. Согласно одним источникам, десятки людей задержаны, согласно другим, все цеха вновь работают в штатном режиме.

Александр Лукашенко называл участников протестов "овцами, которыми управляют из-за границы": "То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим".

3 тысячи задержанных, десятки раненых. Оппозиция готовит новые акции и советует белорусам запастись касками и респираторами.

Читайте нашу текстовую трансляцию происходящего:

19:37

Тем временем, несколько десятков человек собрались у посольства Беларуси в Москве.
 

Некоторые из собравшихся стоят с цветами. На большинстве участников акции надеты маски.


На месте дежурит сотрудники полиции и Росгвардии, которые пытаются убедить толпу разойтись.


Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки собравшихся, на что участники стихийной акции отвечают аплодисментами.

19:25
Сегодня Следственный комитет Беларуси заявил, что возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа.
19:24
У гостиницы "Юбилейная" в Минске уже задержали больше 10 человек, передают белорусские СМИ.
19:23
Протесты продолжаются и в других белорусских городах. Так, Sputnik Беларусь рассказывает о задержаниях в Гродно, где силовики "хватают всех подряд".
19:18
Напомним, что сегодня опубликовали первые официальные результаты голосования, по которым Александр Лукашенко набрал 80% голосов, Светлана Тихановская - 10%.  
 

"Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть. На данный момент у них единственный способ - насилие над людьми, над мирными белорусами", - считает Тихановская.
 

Вчера, по официальным данным, были задержаны 3 тысячи протестующих, десятки раненых. СМИ сообщили об одном погибшем, но эта информация пока не подтвердилась.  


Лукашенко называл участников протестов "овцами, которыми управляют из-за границы".


Цитата: "То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. Ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим".

19:15
Белорусские СМИ сообщают, что протестующие собираются небольшими группами в центре Минска. 
Одна из самых больших групп в 100 человек, по информации Tut.by собралась возле гостиницы "Юбилейная". 
Полиция уже начала задержания. 
19:13

В день президентских выборов 9 августа Беларусь фактически оказалась в интернет-блокаде.


В условиях недостатка информации о происходящем в стране, многие СМИ, включая крупные международные компании цитировали «Телеграм»-блоги Nexta и Nexta Live. За последние сутки их аудитория увеличилась более, чем на 400 тысяч человек.
 

Мы поговорили с главным редактором Nexta Романом Протасевичем о том, как «Телеграм»-канал, базирующийся в Польше, на который работают меньше 10 человек смог стать вторым по популярности медиа в Беларуси, уступив лишь более порталу Tut.by.

 

19:09
В Беларуси второй день идут протесты. Недовольные результатами выборов выходят на улицы Минска и других крупных городов. 
О том, как прошли демонстрации в день голосования можно почитать здесь. 

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