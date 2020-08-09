Количество мигрантов у берегов Великобритании растет

Лодка с мигрантами была перехвачена катером пограничных войск Великобритании у берегов Дувра. За последнюю неделю рекордное количество людей пересекло Ла-Манш на небольших лодках – в среднем около 200 человек в день.

Ник Гибб, министр школьного образования Великобритании

"Мы ведем переговоры с нашими французскими коллегами и пытаемся найти решение, чтобы вернуть лодки во Францию. Мы стараемся, в первую очередь, не дать людям покинуть Францию, которая является безопасной страной. И люди, которые ищут убежища, должны быть довольны тем, что Франция – безопасное место".

Группа мигрантов, в составе которой были дети и беременная женщина, была обнаружена на пляже Дандженесс на юге Англии. Нелегалы пересекли Ла-Манш и ждали, пока сотрудники пограничной службы Великобритании заберут их.

Роджер Гоф, глава совета графства Кент

"Очень важно видеть сокращение количества приезжающих, потому что ни один местный орган власти не может иметь дело с 60, 70, 80 вновь прибывшими детьми месяц за месяцем".

Мигранты уже давно используют север Франции, чтобы добраться до берегов Великобритании. Из-за пандемии количество грузовиков и паромов сократилось, поэтому нелегалы все чаще стали использовать резиновые лодки.