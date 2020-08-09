Маврикий бьёт тревогу

Справиться с экологической катастрофой своими силами решили жители Маврикия. Люди при помощи самодельных водных барьеров из сетки и листьев сахарного тростника пытаются сдержать распространение нефтяного пятна.
Накануне власти маленького островного государства в Индийском океане объявили там режим чрезвычайной ситуации. В конце июля у берегов Маврикия сел на мель японский танкер, перевозивший около 4 тысяч тонн нефти.
Компания-судовладелец принесла извинения властям и жителям Маврикия.
Ожидается, что сильные ветры продвинут нефтяное пятно еще дальше вдоль берега материка.
Местное население и экологи возмущены несвоевременной реакцией властей. Командир танкера сообщил о пробоине только в начале августа.
Маврикийская служба охраны морской среды предупреждает, что очистка побережья может занять гораздо больше времени, чем ожидалось.