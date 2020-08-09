Остров Эвбея накрыла вода: есть жертвы

5 человек стали жертвами наводнения на острове Эвбея - втором по величине в Греции. Среди погибших пожилая пара и 8-месячный ребенок. Еще два человека пропали без вести. Десятки людей были заблокировали в своих домах и автомобилях. Река вырвалась из берегов и затопила часть деревни Политика в 100 км от столицы Афин.
Власти говорят, что им удалось избежать паники и, следовательно, большего количества жертв.
Сильный шторм начался около полуночи. К утру вода уже затопила несколько домов. Молнии стали причиной десятков пожаров. Люди спасались на крышах своих собственных домов.
Автомобильное сообщение с материком через два моста, соединяющих Эвбею с Центральной Грецией, было прервано, в настоящее время работает только паромное сообщение.