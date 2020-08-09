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мир

Европа: лето на карантине

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 Ольга Кепински
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Европейские страны по-разному проводят конец лета
Европейские страны по-разному проводят конец лета   -   Авторское право  Andrew Matthews/AP
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Сезон отпусков в разгаре, число случаев заражения COVID-19 растет, а с этим возвращается режим самоизоляции, пока на местном уровне. Как в Ирландии, там население трех графств к западу от Дублина снова вынуждено сидеть дома как минимум две недели.

Исполнительный директор Торговой палаты одного из них — Килдэра — говорит, что это значительно скажется на бизнесе.

Вот что будет происходить в этих трех графствах с населением в 380 тысяч человек: распадутся сообщества, разрушится бизнес, он просто не сможет снова открыться после снятия карантина. У туризма и гостиничного дела есть только две недели перед началом учебного года
Аллан Шайн
исполнительный директор Торговой палаты Килдэра

На пляжах Румынии в эти выходные не протолкнуться. Официально в отелях находится более 130 000 туристов - абсолютный рекорд в этом сезоне. Многие отдыхающие говорят, что соблюдают социальную дистанцию но не потому что верят в существование вируса и риск им заразиться, а из-за возможных штрафов.

На пляжах Гааги проблем с дистанцированием нет, голландцы изнемогают от жары и большинство из них уехали, как и каждый год, в отпуск в другие страны. Несмотря на это отдыхающих на берегу Северного моря предостаточно.

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