Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Республика Беларусь

Лукашенко набирает 79,7% голосов - государственный экзитпол. Текстовая трансляция

Комментарии
 Наира Давлашян  & Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Воскресная очередь на избирательный участок
Воскресная очередь на избирательный участок   -   Авторское право  Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Размер текста Aa Aa

По предварительным данным, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах с результатом 79,7% голосов, сообщает государственный экзитпол.

Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж, известный блогер, находится под арестом, получила 6,8% голосов.

Александр Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, баллотируется на шестой срок.

По данным Центризбиркома республики по состоянию на 18:00, в Беларуси проголосовало 79,01% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области - 86,01%, наименьшая - в Минске - 62,30%.

Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.

Проголосовать могли около 6,8 млн белорусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей, хотя оппозиция считает эти цифры неправдоподобными.

Читайте нашу прямую трансляцию в окне ниже:

09.08.2020
23:56
Tut.by сообщили, что с их редакцией связалась Светлана Тихановская, чтобы обратиться с призывом к силовикам и своим избирателям.

Цитата: "Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать".
09.08.2020
23:46
Силовики взяли под контроль район старого города в Минске, вытеснив оттуда протестующих, передает корреспондент ТАСС с места событий.
09.08.2020
23:43
Nexta сообщает, что в Бобруйске ОМОН снимает шлемы и не реагирует на протестующих.А в Гомеле началась жесткая зачистка.
09.08.2020
23:35
Очевидцы сообщают, что правоохранительные органы открыли огонь по протестующим в Минске. Не уточняется, идет ли стрельба боевыми патронами или резиновыми пулями. 

https://t.me/nexta_live/5731
09.08.2020
23:22
МВД проводит заседание оперативного штаба. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова обещает вскоре сделать официальное заявление.

"Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное 
заявление", - сказала она.
 
09.08.2020
23:20
Уровень явки на выборах президента Беларуси, по официальным данным, составил 84,05% по состоянию на 20:00. 

Согласно опубликованным ЦИКом сведениям, явка в Брестской области составила 91,97%, в Витебской - 82,73%, Гомельской - 89,81%, Гродненской - 88,81%, Минской - 84,53%, Могилевской - 90,44%, в городе Минске - 66,10%.

В 2015 году явка на президентских выборах была выше - 87,22%. За Александра Лукашенко тогда отдали голоса 83,5% граждан.
09.08.2020
23:18
   center no-repeat #999999;cursor:pointer;top:-8px; border-radius: 2px;">↵
09.08.2020
23:15
Штаб Тихановской сообщает, что в Минске пострадал оператор AP Мстислав Чернов, его везут в больницу.
09.08.2020
23:13
Незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало сообщил "Дождю", что вернется в Минск, если протесты затянутся.
На данный момент он находится в Варшаве.

Цепкало считает, что итоги сегодняшних выборов фальсифицированы. "Цифры, которые вообще никак не коррелируются с действительностью. Если бы речь шла о фальсификации, скажем, на 10-20 процентов, то мы к этому уже привыкли, но речь здесь идет о фальсификации на 70 процентов. И это естественно, все прекрасно понимают, что эти цифры нарисованы", - сказал 
он.

Ситуацию в Беларуси Цепкало назвал "силовым захватом власти". 
 
09.08.2020
22:55
Силовики в Минске начали штурм баррикад, сообщает tut.by. В ту сторону направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube