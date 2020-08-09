Лукашенко набирает 79,7% голосов - государственный экзитпол. Текстовая трансляция

По предварительным данным, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах с результатом 79,7% голосов, сообщает государственный экзитпол.

Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж, известный блогер, находится под арестом, получила 6,8% голосов.

Александр Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, баллотируется на шестой срок.

По данным Центризбиркома республики по состоянию на 18:00, в Беларуси проголосовало 79,01% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области - 86,01%, наименьшая - в Минске - 62,30%.

Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.

Проголосовать могли около 6,8 млн белорусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей, хотя оппозиция считает эти цифры неправдоподобными.

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