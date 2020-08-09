Лукашенко набирает 79,7% голосов - государственный экзитпол. Текстовая трансляция

По предварительным данным, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах с результатом 79,7% голосов, сообщает государственный экзитпол.
Основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, чей муж, известный блогер, находится под арестом, получила 6,8% голосов.
Александр Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, баллотируется на шестой срок.
По данным Центризбиркома республики по состоянию на 18:00, в Беларуси проголосовало 79,01% избирателей. Наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области - 86,01%, наименьшая - в Минске - 62,30%.
Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования.
Проголосовать могли около 6,8 млн белорусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей, хотя оппозиция считает эти цифры неправдоподобными.
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Цитата: "Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей — предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия. Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать".
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"Мы анализируем сложившуюся ситуацию, и вскоре последует официальное
заявление", - сказала она.
Согласно опубликованным ЦИКом сведениям, явка в Брестской области составила 91,97%, в Витебской - 82,73%, Гомельской - 89,81%, Гродненской - 88,81%, Минской - 84,53%, Могилевской - 90,44%, в городе Минске - 66,10%.
В 2015 году явка на президентских выборах была выше - 87,22%. За Александра Лукашенко тогда отдали голоса 83,5% граждан.
На данный момент он находится в Варшаве.
Цепкало считает, что итоги сегодняшних выборов фальсифицированы. "Цифры, которые вообще никак не коррелируются с действительностью. Если бы речь шла о фальсификации, скажем, на 10-20 процентов, то мы к этому уже привыкли, но речь здесь идет о фальсификации на 70 процентов. И это естественно, все прекрасно понимают, что эти цифры нарисованы", - сказал
он.
Ситуацию в Беларуси Цепкало назвал "силовым захватом власти".