Столкновения в Бейруте

Тысячи людей вышли в субботу на митинг в центре Бейрута, требуя отставки ливанского правительства и проведения реформ. Вскоре манифестация переросла в массовые столкновения с полицией. Демонстранты ворвались в здания четырех министерств и ассоциации банков. Пострадали более 700 человек. По данным силовых структур, погиб один полицейский, еще 70 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

"Правительству нужно дать урок. Урок в связи с тем, что произошло в порту Бейрута. Они обязаны были действовать раньше. В этом вся правда. Люди хотят построить настоящую страну", - говорит один из протестующих.

Демонстранты, пытавшиеся захватить здание парламента, бросали в полицейских камни и петарды, правоохранители использовали слезоточивый газ и резиновые пули. К утру ливанская армия очистила от протестующих административные здания. Манифестанты обвиняют правительство не только во взрыве, но и в экономических проблемах страны.

Айя Маджзуб, Human Rights Watch:

"Люди в ярости от того, что так много политиков и государственных чиновников знали, что более 2700 тонн взрывчатого материала хранилось в порту в течение многих лет без каких-либо мер безопасности. Не прозвучало ни одного извинения. Почти не было отставок - ни одной среди высокопоставленных чиновников. Реакция властей была абсолютно шокирующей".

В результате взрыва тысяч тонн аммиачной селитры, прогремевшего 4 августа в районе порта Бейрута, погибли более 150 человек, около 4 тысяч пострадали, еще 300 тысяч лишились жилья.