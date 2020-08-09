В Нагасаки вспоминают погибших

Жители Нагасаки вспоминают величайшую трагедию в истории Японии и мира. 75 лет назад, 9 августа 1945 года, через три дня после того, как Соединенные Штаты сбросили свою первую атомную бомбу на Хиросиму, ядерное оружие применили снова – здесь, в Нагасаки.

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии

"Трагедия в Нагасаки и Хиросиме и страдания, причиненные народу, никогда не должны повториться снова. Как единственная страна, испытавшая разрушения ядерного оружия во время войны, мы видим своей неизменной миссией продвижение усилий международного сообщества по созданию мира без ядерного оружия".

Сегодня, через 75 лет после трагедии, школьники Нагасаки приготовили воду – символичное подношение душам погибших, которые, умирая, мучились от жажды.

В двух бомбардировках погибли не менее 240 тысяч человек. Многие, кто сумел спастись, остались жить с онкологическими и другими заболеваниями, связанными с радиацией.