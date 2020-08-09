75 лет назад Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Погибли до 250 тысяч человек. Таков был результат «проекта Манхэттен» по созданию ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что именно благодаря этой программе завершилась Вторая мировая война и началась «беспрецедентная эра глобальной стабильности». До сих пор Соединённые Штаты не принесли извинений за убийство мирных жителей. Почему — объяснил в интервью Euronews историк, директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

— Зачем нужно было сбрасывать атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки?

— Согласно официальной версии, США разбомбили Хиросиму и Нагасаки, потому что японцы — фанатики и не стали бы капитулировать, и единственным способом закончить войну без ввода американских войск была атомная бомбардировка. Альтернативой могло стать американское вторжение. Президент Трумэн в своих мемуарах писал, что это стоило бы полмиллиона американских жизней, а потом он же отмечал, что это обернулось бы ещё и гибелью миллионов японцев. Таким образом, согласно официальным объяснениям, бомбардировка была не только оправданной, она была на самом деле ещё и гуманной, потому что спасла столько жизней.

Ядерный гриб над Нагасаки 9 августа 1945 AP Photo/File

В реальности всё выглядит иначе. Американцы и Трумэн знали, что были ещё две возможности закончить войну. Во-первых, можно было сказать японцам, что они смогут сохранить своего императора. Требование безоговорочной капитуляции было главным препятствием для официального признания Японией своего поражения: тогда императора могли бы судить и казнить как военного преступника. Как говорил командующий штаба в юго-западной части Тихого океана Дуглас Макартур летом 1944, для японцев казнь императора была сравнима с распятием Христа для христиан.

Вторая альтернатива — дождаться советского вторжения. Со дня Перл-Харбора США просили СССР вступить в войну в Тихом океане. Но, очевидно, у Сталина руки были заняты борьбой с немцами. В Ялте в феврале 1945 Сталин соглашается начать наступление через три месяца после завершения войны в Европе. То есть, это было бы возможно уже 8-9 августа.

Трумэн рассказал, как добивался от русских согласия вступить в войну. Он обедал со Сталиным 17 июля и получил все заверения. По возвращении он написал в своём дневнике: «Сталин вступит в войну с Японией до 15 августа. Японцам конец». Очень чётко: Fini Japs. На следующий день он написал домой жене Бесс: «Русские вступают в войну и закончат её скоро. Представь, сколько детей не будут убиты!»

Таким образом, была возможность заставить японцев капитулировать и без применения атомной бомбы. Специалисты предупреждали: если мы применим это оружие внезапно, Советский Союз расценит это как агрессию и это приведёт к неконтролируемой гонке вооружений. СССР лучше всех знал, что японцы собирались сдаться, потому что с мая Япония просила Москву вмешаться и добиться улучшения условий капитуляции. В итоге Сталин, Жуков и другие советские лидеры отреагировали на бомбардировку так, словно настоящей целью была не Япония, которая уже фактически капитулировала, а Москва.

Это было бесчеловечным предупреждением Советскому Союзу, на случай, если они станут мешать американским послевоенным планам в Европе или на Тихом океане, с чем им придётся иметь дело. Питер Кузник директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона

Если же посмотреть на эти события с позиции Японии, то бомбардировка не положила конец войне. На церемонии в Хиросиме в 2016 г. Барак Обама говорил: «Вторая мировая война дошла до жестокого конца в Хиросиме и Нагасаки». Это неправда. Когда премьер-министра Японии Кантаро Судзуки спросили 13 августа 1945, за день до капитуляции, почему они так спешат, он отвечал: «Я не могу ждать. Если мы будем медлить, Советский Союз возьмёт не только Маньчжурию и Карафуто, но и Хоккайдо. Это уничтожит основы Японии. Мы должны завершить войну, пока мы можем договариваться с США».

Президент США Барак Обама в Хиросиме 27 мая 2016 AP Photo/Carolyn Kaster

Реальность, к сожалению, была такова, что США методично сбрасывали зажигательные бомбы на Японию. Таким бомбардировкам подверглись более 100 японских городов. Последствия были катастрофическими. Город Тояма, например, был разрушен на 99,5%.

Японские лидеры уже смирились с тем, что США будут стирать их города с лица Земли. Для них Хиросима и Нагасаки, как бы ужасно это ни звучало, оказались лишь ещё двумя наименованиями в этом списке. Стратегически ситуацию изменило советское наступление. Вот, что вынудило японцев капитулировать.

Но мифология, эта ложь (о роли атомной бомбардировки в завершении войны) служит защите репутации Соединённых Штатов, позволяет делать вид, что это было необходимым, вынужденным, гуманным актом.

Из восьми представителей высшего генералитета в США в 1945 семеро говорили, что в атомной бомбардировке не было военного смысла, либо что это было достойно осуждения с этических позиций. Адмирал Уильям Леги, председатель Объединённого комитета начальников штабов при Трумэне, писал: «Японцы уже побеждены и готовы сдаться. Использование этого варварского оружия в Хиросиме и Нагасаки не имело никакого реального смысла для нашей войны с Японией. Став первыми, кто применил это оружие, мы переняли этические стандарты варваров тёмных веков»...

Не было никакого смысла так поступать, но мы не можем признать это. Ведь это подорвёт самую суть идеи, что Америка — мировой моральный лидер, представление об американской исключительности, концепцию гуманизма наших лидеров, мол, мы иногда ошибаемся, но цели наши благие. Питер Кузник директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона

Так вот, наши намерения не были благими. Наши поступки не были хорошими. И последствия были ужасными. В новой реальности, с которой мы живём со дня бомбардировки, ожидаемая продолжительность жизни человечества как биологического вида значительно сократилась. 75 лет мы живём под этим Дамокловым мечом — настолько реальна, настолько ощутима возможность аннигиляции. Как отмечает «Бюллетень учёных-атомщиков», стрелки «Часов Судного дня» сейчас ближе к полуночи, чем когда-либо с начала этого проекта в 1947. Мы переживаем настоящий кризис, экзистенциальную угрозу.

— Какие были долгосрочные последствия бомбардировки Хиросимы и Нагасаки для мировой политики и международных отношений?

— Последствия были кардинальными: СССР начал свою ядерную программу и провёл первое испытание атомной бомбы в августе 1949, а потом перешёл и к водородной бомбе. США взорвали первый термоядерный заряд в 1952, в 1953 Советский Союз ответил испытанием бомбы, которую мы тогда считали водородной.

— Разве события не могли развиваться по этому сценарию и без Хиросимы и Нагасаки?

— Этого не должно было произойти. США могли бы объявить, что у нас есть ужасное оружие, которое мы не собираемся применять, потому что последствия будут слишком страшными. США могли бы направить такое послание миру и отказаться от своего ядерного арсенала… Сразу после войны на Трумэна оказывалось колоссальное давление, чтобы он отказался от атомной бомбы. В 1945-46 шли переговоры о запрещении ядерного оружия. И я думаю, СССР принял бы это.

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки AP Photo/Eugene Hoshiko

Была возможность удержать этого ядерного джина в бутылке в 1945, но как только США применили это оружие, а потом начали накапливать боеголовки, нацеливать их на Советский Союз, затем на Китай, началась гонка вооружений, о которой учёные предупреждали Трумэна.

— Трамп писал, что с «проекта Манхэттен» началась эра глобальной стабильности. Вы согласны с этим?

— Нет. Я не согласен с этим. Я думаю, что теория ядерного сдерживания — это форма безумия. Суть теории в том, что мы достаточно сильны, чтобы стереть другие страны с лица Земли, и они могут уничтожить нас полностью, так что никто не станет воевать. Но за это время прошла не одна прокси-война. Мы так часто оказывались на пороге ядерной войны! Самый известный пример — Карибский кризис. Кеннеди и Хрущёв усвоили урок, что речь не идёт о победе сильнейшего. Они оба поняли, что потеряли контроль над ситуацией.

Сейчас отношения США с Россией и Китаем ужасны. Многие давние конфликты, как, например, в Корее, не разрешены. США грозят войной Ирану. Индия и Пакистан, две ядерные державы, бомбили друг друга в прошлом году и всегда находятся на пороге войны, в частности, из-за Кашмира. Мир живёт на пороховой бочке.

Взрыв в Бейруте должен послужить тревожным звонком для всех, потому что это ничто в сравнении с потенциальными последствиями ядерного удара. Питер Кузник директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона

— Реальна ли угроза возобновления гонки вооружений в ближайшем будущем?

— Если Дональд Трамп каким-то образом будет переизбран, то я думаю, она очень реальна. Трамп уже разорвал СВПД, ядерную сделку с Ираном. Он расторг Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был очень эффективен. Он вышел из Договора по открытому небу и говорил, что ему не нравится СНВ-III, — последний инструмент контроля за ядерными вооружениям. Когда этот договор истечёт в феврале 2021, если он не будет продлён, мы окажемся в беде.

Трамп говорил, что не боится гонки вооружений и даже приветствовал бы её. Он уверен, что мы сможем превзойти русских, китайцев и всех на свете. Самое время вспомнить, насколько безумна была прошла гонка вооружений. В 1980-х было почти 17 тысяч боеголовок. Сейчас мы имеем около 14 тыс. боеголовок, 93% — у США и России.

Первое испытание ядерной бомбы в США 16 июля 1945 AP Photo/U.S. Army, File

Мы знаем, что угроза «ядерной зимы» в исследованиях 1980-х была недооценена. Согласно последним изысканиям, ограниченная ядерная война, например, между Индией и Пакистаном с использованием ядерного арсенала в 100 Хиросим сожжёт дотла целые города и выбросит в стратосферу 5 млн тонн пепла. В течение двух недель эта масса будет блокировать солнечные лучи, температура на поверхности Земли опустится ниже точки замерзания, значительная часть сельского хозяйства будет уничтожена.

Ограниченная ядерная война может убить до 2 миллиардов человек по всему миру.

Но в мире не 100 ядерных боеголовок, а 14 тысяч. Они в 7-80 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Если хотя бы малая часть этого арсенала будет использована, мы обречены как планета, мы обречены как биологический вид. Вот почему людям следует гораздо серьёзнее относиться к необходимости избавления от ядерного оружия.

— Вы говорили о последствиях переизбрания Трампа. А в случае победы Байдена ситуация будет иной, по вашему мнению?

— Она будет иной. Она не будет идеальной. Байден — не глубокий реформатор. Но он конечно же в первый же день пребывания в Белом доме продлит СНВ-III.

Существуют две основные экзистенциальные угрозы. Одна из них — глобальное потепление. Байден вернёт нас к Парижскому соглашению о климате, он примет жёсткие меры по борьбе с угрозой глобального потепления. И Байден возобновит переговоры о соглашениях по контролю за вооружениями с русскими и всеми остальными.

Ещё одна угроза Трампа — снова начать ядерные испытания. Мы не испытывали ядерное оружие на протяжении десятилетий. И хотя соглашение о запрещении ядерных испытаний не было ратифицировано, все его соблюдают. Если США будут проводить испытания — Россия и Китай поступят так же, равно как и Индия и все остальные. Так что да, Байден окажется в этом плане значительно лучше Трампа. Он не тот, кого я хотел бы видеть во главе государства, Байден — не панацея, но это хотя бы более здравомыслящий человек, чем Трамп.

— Вы говорили об образе США, которые могут допускать ошибки, действуя во благо. Но США не признали бомбардировку Хиросимы и Нагасаки ошибкой. Почему не было извинений хотя бы за убийство гражданского населения?

— Я был бы рад извиниться, хотя это не так много и значит.

— Но вы не президент.

— Я не президент. Даже когда Обама поехал в Хиросиму, его советники дали понять, что извинений не будет. Было здорово, что он поехал туда, я призывал его поступить так с момента избрания. Он стал первым действующим американским президентом, побывавшим в Хиросиме.

Кое-кто в Японии требовал извинений. После речи у кенотафа Обама пожимал руки пережившим бомбардировку. В их числе были два человека, которые требовали извинений. И эти двое — Танака-сан и Нивоса-сан — были поставлены так далеко позади всех, что никак не могли пообщаться в Обамой. А они требовали извинений.

Барак Обама обнимает выжившего при бомбардировке Хиросимы AP Photo/ Carolyn Kaster, File

Мы знали, что он не собирается извиняться. Обама стал нобелевским лауреатом и он же, к сожалению, начал 30-летнюю программу модернизации ядерного арсенала стоимостью в 1,7 трлн долларов, чтобы сделать это оружие более эффективным и более смертоносным.

Я не знаю, что сейчас дали бы извинения. Лучшим извинением могла бы стать осмысленная работа над запрещением ядерного оружия. Выжившие в Хиросиме, мои друзья, которых я каждый год выдвигаю на Нобелевскую премию мира, были бы более рады конкретным шагам США по избавлению от ядерного оружия, чем каким-то словам об извинениях.

— Но вы понимаете, почему ни один американский президент не извинился?

— Они не могут признать, что мы поступили неправильно. Даже Обама не признаёт этого. Посмотрите, с чего он начал своё выступление в Хиросиме. Он сказал: «Смерть сошла с небес на Хиросиму и Нагасаки». Смерть не сходила с небес, это США сбросили две ядерные бомбы.

Мы имеем дело с фундаментальной ложью. Сьюзан Райс, бывшая советница президента по национальной безопасности, бывшая представительница США в ООН, которая может стать нашим следующим вице-президентом, опубликовала в прошлом году статью в The New York Times. Там она написала, что атомная бомба спасла жизнь её отца, потому что Трумэн завершил войну ядерной бомбардировкой, а её отец ожидал отправки на фронт в Тихом океане и мог быть убит. Это же образованные люди и они распространяют эту ложь! Посмотрите на Wall Street Journal сегодня или на другие газеты: ложь повсюду, во всех ведущих американских изданиях.

Когда в 1945 была сброшена бомба и люди поверили, что это положило конец войне, 85% американцев заявляли, что поддерживают это решение. Другой опрос, который был проведён чуть позже в том же году, показал, что 23% американцев хотели бы, чтобы японцы не сдавались так скоро: это позволило бы сбросить на них больше атомных бомб.

Год от года большинство американцев поддерживало ядерную бомбардировку, и только сейчас ситуация начинает меняться.

Согласно последнему опросу, который я видел, проведённому CBS News в 2016 г., 44% американцев были против бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, и только 43% поддерживали её.

Когда мы с Оливером Стоуном занялись проектом «Нерассказанная история США» и ездили по кампусам, перед лекциями мы обычно показывали серию об атомных бомбах. Мы хотели вырвать людей из этой мифологии, из представлений о том, что атомную бомбардировку можно оправдать, что даже сейчас это может быть благом, что теория ядерного сдерживания работает.

Мы знаем, что теория ядерного сдерживания работает ровно до того момента, когда однажды она не сработает. И тогда не останется никого в живых, чтобы рассказать нам, какой это было глупостью с самого начала. Так могло произойти в ходе Карибского кризиса, если бы (капитан 2 ранга Василий) Архипов не отговорил командование на советской подводной лодке и ядерные торпеды были бы выпущены. Что было бы сейчас с миром, если бы (в 1983 г. подполковник Станислав) Петров не нарушил приказ и инициировал запуск ракет? Нас бы сейчас здесь не было. У нас был один опасный инцидент за другим. В 1995 — американо-норвежские ракетные испытания, которые Кремль интерпретировал, как запуск межконтинентальных баллистических ракет. (Президента России Бориса) Ельцина разбудили посреди ночи, принесли ему ядерный чемоданчик. Мы не знаем, сколько водки он выпил перед этим, но он едва не отдал команду об ответном ядерном ударе по Соединённым Штатам.

Если это оружие существует, оно будет использовано. Мы просто обязаны взять себя в руки и осознать, какая это угроза. Есть много возможностей защитить себя, не применяя ядерное оружие.