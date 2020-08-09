COVID-19 в Бразилии: 100 тысяч жертв

Тысяча красных воздушных шаров отправилась в небо над пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро. Так жители почтили память 100 тыс. жертв COVID-19 в Бразилии.

Активисты неправительственной организации "Rio da Paz" ("Рио за мир"), устроившей акцию, так же хотели обратить внимание на то, что, по их мнению, правительство страны недостаточно делает для борьбы с пандемией.

Марсио Антониу ду Насименту Силва, отец жертвы COVID-19

"Это акт гражданской ответственности. Мне больно быть здесь, держа фотографию сына, который больше не поздравит меня с Днем отца. И мне очень больно видеть людей, проходящих мимо и утверждающих, что вирус – это ложь ".

Цифра в 100 тыс. умерших от COVID-19 не напугала футбольных фанатов, заполнивших улицы Сан-Паулу, чтобы отпраздновать победу Палмейраса в чемпионате штата. Игра проходила на пустом стадионе, но это не помешало болельщикам собраться возле баров в соседних кварталах.

Тем временем в бразильском муниципалитете Формига о необходимости ношения масок и других мерах предосторожности напоминают необычным способом. Это делает человек в костюме смерти с косой. По словам организаторов, жители на такие просьбы реагируют быстро.