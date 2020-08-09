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Афганистан

Старейшины решили освободить талибов

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 Павел Барсуков
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Президент Афганистана на заседании совета старейшин
Президент Афганистана на заседании совета старейшин   -   Авторское право  Rahmat Gul/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Совет старейшин афганских племён постановил освободить из тюрем 400 боевиков движения "Талибан". По мнению Кабула, это экстремисты, замешанные в совершении тяжких преступлений. Однако президент Афганистана Ашраф Гани заявлял, что не имеет полномочий сам решать судьбу талибов, и передал дело в руки парламента.

Старейшины решили, что освобождение боевиков должно помочь налаживанию переговорного процесса с "Талибаном". 29-го февраля представители этого движения подписали мирное соглашение с Соединёнными Штатами. Однако переговоры о прекращении огня между талибами и афганским правительством застопорились. Обмен пленными идёт, и в Кабуле критикуют его условия: за 4 тысячи выпущенных из тюрем боевиков домой вернулись около тысячи афганских военнослужащих и сотрудников служб безопасности.

При этом многие из них, несмотря на обещание не брать в руки оружие, вернулись к боевым действиям. Вооружённое противостояние между талибам и Кабулом не прекращается.

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