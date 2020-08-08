Ядерное оружие — угроза миру или его гарантия? | #КУБ

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За секунды тысячи людей превратились в пепел. Еще тысячи погибли от страшных ран, ожогов и болезней, спровоцированных радиацией. Жертвами ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки — в дни бомбардировок и годы спустя — стали сотни тысяч людей. Это два первых и, мы надеемся, последних случая использования ядерного оружия.

Вскоре Япония была вынуждена капитулировать, а заодно США показали Советскому Союзу, какое оружие есть в их распоряжении.

Прошло более 70 лет, прежде чем американский президент — на тот момент Барак Обама — побывал в Хиросиме. И до сих пор американцы так и не извинились перед японцами.

Ядерный гриб после сброса атомной бомбы над Хиросимой AFP

"Американские президенты даже не могут признать, что то, что мы сделали, было неправильно. Даже Обама не смог это признать. Его первая фраза, когда он выступал в Хиросиме: “Смерть упала с небес”. На протяжении многих лет большинство американцев поддерживали атомные бомбардировки. Сейчас ситуация начинает меняться. В 2016 году CBS News провел опрос, согласно которому 44% американцев выступили против бомбардировок, а 43% их поддержали", — говорит историк, директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

#КУБ Как вы думаете, ядерное оружие - это угроза миру или его гарантия? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 6 août 2020

На сегодня в "ядерном клубе" состоят восемь стран: Россия, США, Китай, Франция, Индия, Пакистан, Великобритания и КНДР. Часто к участникам клуба относят Израиль: еврейское государство не подтверждает, но и не опровергает наличие у себя ядерного оружия.

После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир никогда не был так близок к ядерной катастрофе, как сейчас. Об этом свидетельствует проект "Часы Судного дня". Его выпускает журнал Чикагского университета “Бюллетень учёных-атомщиков”.

После бомбардировки AP Photo

"В мире насчитывается примерно 14 000 ядерных бомб, тысячи из которых приведены в боевую готовность, и большинство из них гораздо мощнее тех, что разрушили Хиросиму и Нагасаки", — сообщает ООН.

"Мы должны противостоять этой экзистенциальной угрозе и стремиться к миру, в котором не будет ядерного оружия. Мы в долгу перед жертвами прошлого и перед будущими поколениями", — говорит генсек ООН Антониу Гуттериш.

А может, ядерное оружие — это не угроза миру, а его гарантия? По крайней мере, так считает лидер КНДР. Недавно Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие — это сила, которая способна предотвратить войну. “Война — это вооруженный конфликт с теми, на кого смотрят сверху вниз, а Северную Корею теперь никто не сможет недооценить”, — подчеркнул лидер КНДР.

Тех же взглядов придерживается и Дональд Трамп. В середине июля отмечалась годовщина первых испытаний ядерного оружия. Они были проведены за несколько недель до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Трамп заявил, что "Манхэттенский проект", кульминацией которого стали ядерные испытания, открыл эру глобальной стабильности, научных инноваций и экономического процветания.

Владимир Путин подчеркивает, что политика России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер. Она направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета.

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