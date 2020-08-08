Маврикий объявил режим экологической ЧС

Режим чрезвычайной экологической ситуации был объявлен на Маврикии после того, как из судна, севшего на мель у берегов острова в Индийском океане, начали выливаться тонны нефти.

Премьер-министр страны Правинд Джагнот заявил, что разлив "представляет опасность" для страны, где более миллиона человек уже страдают от пандемии коронавируса.

Власти уже попросили Францию помочь маленькому островному государству, живущего в основном за счет туризма и рыбной ловли.

Мы обратимся к Реюньону, Франции, к Организации Объединенных Наций и другим странам с просьбой помочь, потому что у нас здесь нет опыта, как справляться с такой катастрофой Правинд Джагнот премьер-министр Маврикия

Японский танкер Wakashio, шедший под панамским флагом из Китая в Бразилию, сел на мель у юго-восточного побережья Маврикия еще в конце июля.

Судно перевозило 4000 тонн сырой нефти и дизельного топлива. О пробоине командир танкера сообщил местным властям только в минувший четверг.