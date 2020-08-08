В Бельгии вспоминают жертв крупнейшей трагедии на шахте

В Марсинеле, когда-то бельгийской коммуне, а теперь районе Шарлеруа прошла памятная церемония по жертвам крупнейшего трагического инцидента на рабочем месте в Европе.

8 августа 1956 года на шахте Буа-дю-Казье на глубине 975 метров возник пожар. В результате чего погибли 262 горняка, большинство из которых были трудовыми мигрантами, в основном из Италии. Вскоре после катастрофы итальянское правительство прекратило сотрудничество с Бельгией в области трудовой миграции.

В этот день 64 года назад ушли из жизни 262 шахтера, включая 136 итальянцев. Давайте вспомним о наших соотечественниках, которые эмигрировали и погибли на рабочем месте Элена Базиле посол Италии в Бельгии

Непосредственной причиной пожара на шахте стала человеческая ошибка. Один из горняков неправильно разместил вагонетку в клетке грузового лифта, что привело к разрыву электрических кабелей и трубопровода для масла гидравлических машин. Начался пожар. Спастись удалось только 12 горнякам.

В последствии косвенной причиной трагедии было признано устаревшее техническое состояние шахты.