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Республика Беларусь

Республика Беларусь: тишина и задержания

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 Ольга Кепински
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9 августа пройдут выборы президента Республики Беларусь
9 августа пройдут выборы президента Республики Беларусь   -   Авторское право  Sergei Grits/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В республике Беларусь задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Ранее ее уже задерживали, но вскоре отпустили.

7 августа был арестован глава штаба другого кандидата Сергея Черечня Николай Лысенков. Ему инкриминировали нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

В субботу в стране день тишины перед воскресными выборами главы государства. С 4 августа белорусы могут проголосовать досрочно. Этим правом уже воспользовались около трети населения.

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек, в том числе Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок.

Избирательная кампания сопровождается многотысячными несанкционированными акциями протеста и задержаниями активистов оппозиции.

По информации газеты "Московский комсомолец", в Минске в день выборов планируется отключение интернета, мобильной связи и стационарных телефонов.

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