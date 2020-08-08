Страх перед мигрантами и COVID-19

Испанской полиции удалось устранить баррикады, возведённые жителями Тунте на острове Гран-Канария в знак протеста против прибытия туда мигрантов. Акция сопровождалась беспорядками и стычками в правоохранителями.

Негодование людей подогрели слухи о том, что кто-то из 28 нелегалов болен короновирусом. Хотя власти заверяли: у всех без исключения имеются отрицательные тесты на наличие заболевания.

Пандемия усложняет работу и НПО. В организации Sea-Watch сетуют на то, что власти некоторых европейских стран используют ковид как предлог, чтобы помешать проводить спасательные операции.

"Они пытаются нас заблокировать, чтобы мы прекратили спасать людей. Но мы делаем всё от нас зависящее, прибегая к самым безопасным методам для членов нашей команды и особенно для тех, кого мы спасаем", - поясняет Крис Гродоцк, пресс-секретарь и член экипажа судна НПО Sea-Watch.

Ещё один пример - центр временного размещения под патронатом итальянского Красного Креста в Вентимилье, в нескольких километрах от французской границы. Из-за коронавируса для вновьприбывших его двери закрыты. Несмотря на это, поток мигрантов не иссякает.

"Если Гражданин Туниса прибыл в Италию, он будет депортирован. Потому что для нас Тунис - безопасное государство. Это не страна, находящаяся в состоянии войны или в которой происходят гонения и преследования. Поэтому с 10 августа мы начинаем выдворять по 80 человек в неделю", - предупредил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Италия и Франция объявили о создании совместной бригады для борьбы с контрабандистами, переправляющими нелегальных мигрантов через границу.