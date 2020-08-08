COVID-19 в Европе: рост заражений

Популярный курорт Сен-Тропе на Лазурном берегу вошел в список французских городов, где ношение масок на улицах становится обязательным. В стране снова растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Власти объясняют всплеск летними каникулами, когда люди чаще встречаются с родственниками и друзьями, а на побережье собираются толпы отдыхающих.

Жорж Жиро, заместитель мэра Сен-Тропе

"Если у кого-то нет маски, то, как мы видим, полицейский даст ее, но только в эти выходные. С понедельника люди рискуют получить штраф, если будут ходить без масок".

Власти Испании предупреждают, что значительная часть заражений происходит в ночных клубах и на дискотеках. Здесь начали вводить дополнительные ограничения. Особенно в туристических зонах, как, например, город Фуэнхирола в Андалусии. Специальные патрули следят за ношением масок и соблюдением дистанции между столиками.

В Великобритании сотни медицинских работников вышли на улицы, требуя от правительства признания их труда и увеличения заработной платы. В Лондоне демонстранты пришли к воротам Даунинг-стрит. По словам митингующих, десятилетие сокращения государственных расходов заставило Национальную службу здравоохранения с трудом справиться с кризисной ситуацией, вызванной COVID-19.