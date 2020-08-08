Бейрут: халатность или ракетный удар?

Халатность или вмешательство извне? Версия о том, что ко взрыву в Бейруте могли привести ракетный удар или подложенная бомба, не исключена. Об этом в пятницу заявил президент страны Мишель Аун.

Между тем, благодаря недавно обнаруженным документам, стало известно, что сотрудники ливанских таможенных служб и силовых ведомств как минимум десять раз сигнализировали о том, что в самом центре столицы ненадлежащиим образом хранились тонны взрывоопасных химических веществ.

Президент уточнил: для выяснения причины трагедии Ливан запросил у Франции аэрофотоснимки порта до и после взрыва.

"Я лично попросил президента Франции (Эммануэля Макрона) предоставить нам спутниковые снимки, если они есть, чтобы мы могли определить, были ли там самолеты или ракеты", - сказал он журналистам.

При этом, вопреки призывам своих иностранных коллег, включая Макрона, ливанский президент отказался провести международное расследование. Эту идею отверг и лидер "Хезболлах", заявив также о непричастности шиитского движения к произошедшему.

"Ничего нашего в порту не было: ни ракетного склада , ни оружейного, ни винтовок, ни бомб, ни пуль, ни аммиачной селитры. Не было абсолютно ничего из этого", - утверждает Хасан Насралла.

Тем временем, спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти пропавших без вести. Жертвами техногенной катастрофы, произошедшей в Бейруте 4 августа, стали более 150 человек. Около 300 тысяч жителей остались без крыши над головой.